ВСУ отбивают атаки на востоке, а россияне хотят восстановить положение на Запорожском направлении

Украинские военные отражают вражеские атаки на Авдеевском и Марьинском направлениях, в то время как российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Запорожском направлении.

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечаются ведением активной обороны на Новопавловском, Времевском и Ореховском направлениях.

В течение суток оккупанты 17 раз атаковали позиции украинских войск. Кроме того, противник совершил 564 обстрела, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

На Авдеевском направлении украинские бойцы успешно отразили атаки врага в районе Невельского - под плотным огнем авиации и артиллерии противника.

Тем временем россияне нанесли ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время, осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, вопреки российским авиационным ударам и огню артиллерии, ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в районах Марьинки и Красногоровки. Захватчики вели обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Они предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобково Запорожской области.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1312 огневых задач.

Потери россиян убитыми и ранеными составили более двух рот.

Наши бойцы уничтожили 15 единиц вооружения и военной техники врага.

В то же время остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и дронов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Ситуация на передовой

Украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Мала Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино.

К тому же, в Нацгвардии отмечали, что наши бойцы "прогрызают" российскую оборону на Мелитопольском направлении и не дают противнику вернуться на утраченные позиции.

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