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В результате атаки по Одессе погиб человек

Новина українською →
Одесса, Четверг 20 июля 2023 11:20
В результате атаки по Одессе погиб человек Фото: в результате атаки по Одессе погиб человек (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за сегодняшней ночной российской атаки по Одессе погиб 21-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе. Погибший - охранник гражданского здания, 2002 года рождения", - написал он.

Пострадавшие из-за обстрела Одессы

Кипер также сообщил, что в результате атаки по городу пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС.

В городские больницы госпитализировали трех пострадавших. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них - сотрудник ГСЧС.

У людей осколочные ранения и отравление продуктами горения. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Ночная атака по Украине

Российские военные уже третий день аподряд таковали юг Украины. В частности, они обстреляли Одессу и Николаев.

Из-за обстрела в городах повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары. Ранее сообщалось о четырех пострадавших в Одессе. В то же время в Николаеве известно об одном погибшем и 19 пострадавших.

Отметим, что оккупанты атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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