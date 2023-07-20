Тинькофф Банк, Билайн и карта "Мир". Канада ввела новые санкции против России
Правительство Канады ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство Канады.
Так, в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц. Среди прочего, под канадскими санкциями оказались:
- Русская Весна;
- АО "Тинькофф Банк";
- ТЕЛЕ2;
- МТС;
- Мегафон;
- Яндекс Pay;
- Карта "Мир";
- Билайн;
- М-Финанс;
- Московское городское казачье общество;
- Лахта Парк Премиум;
- Лахта Плаза;
- Лахта Парк;
- SMT-iLogic;
- Африка Политология;
- Хартия Зеленый свет Москва;
- Хартия Грин Лайт;
- Девайс Консалтинг;
- Акционерное общество "Прайм Секьюрити энд Девелопмент;
- ОАО "Родина";
- Банк "Точка".
Санкции против России
Отметим, что Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Европейский союз регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.
Так, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".
Помимо этого ЕС продлил санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев
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