Тинькофф Банк, Билайн и карта "Мир". Канада ввела новые санкции против России

Правительство Канады ввело новые санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство Канады.

Так, в санкционный список попали 21 организация и 20 физических лиц. Среди прочего, под канадскими санкциями оказались:

Русская Весна; АО "Тинькофф Банк"; ТЕЛЕ2; МТС; Мегафон; Яндекс Pay; Карта "Мир"; Билайн; М-Финанс; Московское городское казачье общество; Лахта Парк Премиум; Лахта Плаза; Лахта Парк; SMT-iLogic; Африка Политология; Хартия Зеленый свет Москва; Хартия Грин Лайт; Девайс Консалтинг; Акционерное общество "Прайм Секьюрити энд Девелопмент; ОАО "Родина"; Банк "Точка".

Санкции против России

Отметим, что Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Европейский союз регулярно вводят санкции против России за ее вторжение в Украину.

Так, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".

Помимо этого ЕС продлил санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев

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