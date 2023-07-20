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Успех по нескольким направлениям. Залужный рассказал Милли о контрнаступлении ВСУ

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Четверг 20 июля 2023 20:55
Успех по нескольким направлениям. Залужный рассказал Милли о контрнаступлении ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Среди прочего, они обсудили контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

Залужный подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Вооруженные силы Украины, несмотря на сложнейшие минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины - Герои", - заявил главнокомандующий.

При этом Залужный и Милли отдельно обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

"Благодарен генералу Милли и всему народу США за крепкую поддержку и диалог, который будем продолжать и в дальнейшем", - добавил Залужный.

Наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 квадратных километров на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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Валерий Залужный Контрнаступление ВСУ Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
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