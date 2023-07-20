Украина может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит

Украина может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару еще до окончания войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука в интервью "Укринформу" .

Он отметил, что на прошлой неделе была обнародована версия стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращение к инфляционному таргетированию. Там указаны предпосылки, на которые НБУ обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию.

Таких предпосылок существует несколько:

управляемая ситуация на валютном рынке,

достаточный объем международных резервов,

смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка,

стойкое снижение инфляции

действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов

Николайчук отметил, что в последние месяцы наблюдается существенный прогресс по всем этим направлениям.

Он добавил, что ситуация выравнивается, и есть надежда, что от фиксированного курса можно будет отказаться еще до окончания войны.

"Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", - сказал он.

В любом случае он отметил, что смена режима не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке. Повышение гибкости будет происходить очень постепенно, а НБУ и дальше будет присутствовать на рынке с интервенциями.

Курс доллара в Украине

По состоянию на утро 20 июля средний курс доллара в банках составляет 36,97 гривен.

Официальный курс доллара НБУ фиксированный и составляет 36,5686 гривны за доллар.

При этом в Нацбанке не видят никаких оснований для пересмотра официального курса доллара на фоне усиления гривны.

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