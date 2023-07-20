ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ за вторжение в Украину

Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евросовет.

Сегодня, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года.

Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

Когда ввели санкции

Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине. С 24 февраля 2022 года санкции были существенно расширены. ЕС принял уже 11 пакетов ограничений в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины.

Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ.

Как сообщалось, сегодня Британия ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК "Вагнера".

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