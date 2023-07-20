Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и 10 лиц

Австралия ввела новые санкции против 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также 10 человек, в том числе российских министров и чиновников, а также старшего военного персонала в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонга.

Она отметила, что ограничения введены в координации с международными партнерами, чтобы максимально повлиять на тех лиц и организаций, которые прямо или косвенно поддерживают незаконное и безнравственное вторжение России в Украину.

Санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, в частности:

Российские компании, снабжающие передовые технологии, электронику и оборудование для вооруженных сил России

Российские субъекты, которые занимаются атомной энергетикой и добычей ресурсов Арктики

Первого вице-премьера России Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Основные российские оборонные предприятия, включая крупнейшего российского производителя военных вертолетов и его генерального директора

Белорусских чиновников, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины

Отмечается, что Австралия уже приняла меры по взысканию убытков с России и наложила санкции более чем на 1100 человек и организаций, поддерживающих вторжение в Украину.

Вонг в очередной раз призвала Россию немедленно выйти из Украины, а Беларусь прекратить поддерживать войну страны-агрессора.

Министр добавила, что в правительстве Австралии непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Страна поддерживает народ Украины, который продолжает проявлять чрезвычайное мужество перед лицом жестокого вторжения России и неустанных нападений на гражданскую инфраструктуру.

Помощь Украине от Австралии

Австралия является одной из крупнейших стран, которая не входит в НАТО, и передает помощь, боеприпасы и оборудование Украине.

В частности, Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster.

Отметим, что австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину в сотню своих систем дистанционного вооружения (RWS).

РБК-Украина также сообщало, что правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц РФ.

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