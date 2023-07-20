ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака РФ на Житомирскую область: ранены 17 человек, пострадало полтысячи зданий

Новина українською →
Чудновская община, Четверг 20 июля 2023 20:33
Атака РФ на Житомирскую область: ранены 17 человек, пострадало полтысячи зданий Фото: Последствия удара (chudniv-miskrada.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате вражеской атаки РФ на Житомирскую область 19 июля пострадали 17 человек, они находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Чудновской общины .

"Со вчерашнего утра продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации военного характера. 19 июля 2023 года, под утро, враг атаковал Чудновскую общину дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

Разрушение

Отмечается, что в результате военной агрессии российских оккупантов в громаде, по результатам предварительного обследования пострадало 4 объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры, повреждено более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач.

Фото: Последствия обстрела (chudniv-miskrada.gov.ua)

По прогнозам объемы нанесенного ущерба составляет около 8 млн гривен. В настоящее время ликвидация последствий до сих пор продолжается.

"В настоящее время обследовано более 90 домохозяйств, зарегистрировано 3 заявления в системе "еВідновлення", - сообщает община.

Пострадавшие от атаки

Также в результате обстрела ранены 17 человек, пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

Обстрел Житомирской области

Вчера под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе.

По предварительной информации, как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Сейчас информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", - добавил он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Житомир Война в Украине
NEWS
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию