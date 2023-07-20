Атака РФ на Житомирскую область: ранены 17 человек, пострадало полтысячи зданий

В результате вражеской атаки РФ на Житомирскую область 19 июля пострадали 17 человек, они находятся в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Чудновской общины .

"Со вчерашнего утра продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации военного характера. 19 июля 2023 года, под утро, враг атаковал Чудновскую общину дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

Разрушение

Отмечается, что в результате военной агрессии российских оккупантов в громаде, по результатам предварительного обследования пострадало 4 объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры, повреждено более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач.

Фото: Последствия обстрела (chudniv-miskrada.gov.ua)

По прогнозам объемы нанесенного ущерба составляет около 8 млн гривен. В настоящее время ликвидация последствий до сих пор продолжается.

"В настоящее время обследовано более 90 домохозяйств, зарегистрировано 3 заявления в системе "еВідновлення", - сообщает община.

Пострадавшие от атаки

Также в результате обстрела ранены 17 человек, пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.

Обстрел Житомирской области

Вчера под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе.

По предварительной информации, как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Сейчас информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", - добавил он.