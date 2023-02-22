В Херсоне сообщают о взрывах

В среду, 22 февраля, в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон" .

Отметим, что воздушная тревога в Херсоне и области не была объявлена.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, сегодня россияне обстреляли село Новотягинка Херсонской области, два пожилых человека погибли.

При этом за прошедшие сутки захватчики 51 раз атаковали мирные населенные пункты Херсона и области, погибли 5 людей, а еще 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

РБК-Украина также сообщало, что в Херсонской области в течение 23-25 февраля вводятся жесткие ограничения для гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.