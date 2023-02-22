Украина может вступить в НАТО раньше, чем в ЕС, - Ермак

Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Европейский союз.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС", - заявил он.

При этом он добавил, что Украина является лучшим имиджмейкер Североатлантического альянса.

"Сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО у России нет. И сегодня Украина - это самый лучший имиджмейкер НАТО", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

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