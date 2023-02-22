В ВСУ оценили готовность украинских бойцов к возможному наступлению врага на Киев
У ВСУ достаточное количество войск для того, чтобы вести стабилизационные действия в случае повторной атаки российской армии на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью "Укринформу".
"По состоянию на данный момент количество наших войск достаточно для того, чтобы вести стабилизационные действия, если для этого потребуется. Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество", - ответил Наев на просьбу оценить готовность наших военных в случае повторного наступления на Киев.
Генерал добавил, что работа по наращиванию числа войск будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять силы сторон.
При этом, по его словам, в настоящее время на северном направлении у врага нет ресурсов для проведения наступательных действий.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление россиян длится уже около 10 дней, но у оккупантов так и не получилось сделать его большим.
По данным британской разведки, которые обнародовали 20 февраля, россияне наступают с большими потерями на трех участках фронта.
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