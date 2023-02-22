В ВСУ оценили готовность украинских бойцов к возможному наступлению врага на Киев

У ВСУ достаточное количество войск для того, чтобы вести стабилизационные действия в случае повторной атаки российской армии на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью " Укринформу ".

"По состоянию на данный момент количество наших войск достаточно для того, чтобы вести стабилизационные действия, если для этого потребуется. Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество", - ответил Наев на просьбу оценить готовность наших военных в случае повторного наступления на Киев.

Генерал добавил, что работа по наращиванию числа войск будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять силы сторон.

При этом, по его словам, в настоящее время на северном направлении у врага нет ресурсов для проведения наступательных действий.