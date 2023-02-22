ЕС договорился продлить санкции против Рф на полгода, но 10-й пакет еще в работе
Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционных списков никого не будут исключать, Венгрия отозвала соответствующие требования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"В Венгрии отступили. Опять. Сначала были переговоры о девяти людях (которых требовали исключить из санкционного списка - ред.). Потом о четырех. Вчера о двух. Сегодня: соглашение без исключений из списка, но продление только на шесть месяцев, а не на девять или 12 месяцев, как просили многие другие страны-члены ЕС", - написал он.
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Йозвяк также рассказал, что послы ЕС не смогли сегодня согласовать 10-й пакет санкций против России.
"Переговоры продолжатся завтра", - отметил журналист, добавив, что ЕС планировал ввести новые санкции к годовщине вторжения России в Украину, то есть 24 февраля.
Напомним, ранее в Politico сообщали, что Венгрия требует исключить из санкционного списка Евросоюза четырех россиян. Если этого не произойдет, она угрожает заблокировать продление ограничений против РФ.
Также мы писали, что Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу Михеила Саакашвили.
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