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Шольца пригласили посетить Украину, - Ермак

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Украина, Среда 22 февраля 2023 22:03
Шольца пригласили посетить Украину, - Ермак Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Немецкого канцлера Олафа Шольца пригласили посетить Украину.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что Германия имеет исторический шанс - показывать в борьбе с нынешним фашизмом, что они на стороне добра и свободного мира. Я не думаю, что очень скоро у них появится такая же возможность", - сказал глава ОП.

Также по словам Ермака, с учетом сложившихся обстоятельств более вероятен визит канцлера Шольца в Украину, чем визит президента Владимира Зеленского в Германию, и соответствующее предложение направлено немецкому канцлеру.

Напомним, что недавно Шольц призвал ускорить поставки танков Украине и пообещал содействовать этому.

Кроме того, немецкий канцлер не исключил, что война в Украине будет "продолжаться долго".

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Олаф Шольц
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