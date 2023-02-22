В Сумской области завтра пройдут учебные стрельбы: в каких громадах
В четверг, 23 февраля, на территории двух общин Сумской области будут проходить учебные стрельбы.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"23 февраля в Ахтырской и Недригайловской общинах будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
В областной администрации призвали людей сохранять покой в случае того, если кто-то услышит звуки выстрелов или эхо взрывов.
"Наши защитники оттачивают свое мастерство", - добавили в ОВА.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Военные зафиксировали еще 15 ударов.
Российские войска утром 22 февраля обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.
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