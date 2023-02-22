В Сумской области завтра пройдут учебные стрельбы: в каких громадах

В четверг, 23 февраля, на территории двух общин Сумской области будут проходить учебные стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"23 февраля в Ахтырской и Недригайловской общинах будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении. В областной администрации призвали людей сохранять покой в случае того, если кто-то услышит звуки выстрелов или эхо взрывов. "Наши защитники оттачивают свое мастерство", - добавили в ОВА.