ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области завтра пройдут учебные стрельбы: в каких громадах

Новина українською →
Сумская область, Среда 22 февраля 2023 19:25
В Сумской области завтра пройдут учебные стрельбы: в каких громадах Фото: военный (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 февраля, на территории двух общин Сумской области будут проходить учебные стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"23 февраля в Ахтырской и Недригайловской общинах будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.

В областной администрации призвали людей сохранять покой в случае того, если кто-то услышит звуки выстрелов или эхо взрывов.

"Наши защитники оттачивают свое мастерство", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области. Военные зафиксировали еще 15 ударов.

Российские войска утром 22 февраля обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Сумская область Война в Украине
NEWS
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
У Зеленского не исключают, что Британия первой разблокирует поставку авиации Украине
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины