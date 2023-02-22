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Действуют по "донецкому сценарию". Оккупанты готовят провокации в Мелитополе и районе

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Мелитополь, Среда 22 февраля 2023 10:02
Действуют по "донецкому сценарию". Оккупанты готовят провокации в Мелитополе и районе Фото: оккупанты готовят провокации в Мелитополе и районе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты Запорожской области готовят очередные провокации и действуют по уже известному "донецкому сценарию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"По информации местных жителей со вчерашнего дня решисты ездят по селам Мелитопольщины в районе Молочного лимана и запугивают людей", - рассказал он.

Призывают эвакуироваться или готовить бомбоубежища.

"Захватчики привыкли действовать по «донецкому сценарию", - констатирует Федоров.

По его словам, суть его в двух вещах: или пугать жителей "злыми Вооруженными Силами Украины", чтобы люди не ждали возвращения Украины или хуже - устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ.

Как сообщалось, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.

Напомним, в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.

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Мелитополь Запорожская область
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