Действуют по "донецкому сценарию". Оккупанты готовят провокации в Мелитополе и районе
Оккупанты Запорожской области готовят очередные провокации и действуют по уже известному "донецкому сценарию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"По информации местных жителей со вчерашнего дня решисты ездят по селам Мелитопольщины в районе Молочного лимана и запугивают людей", - рассказал он.
Призывают эвакуироваться или готовить бомбоубежища.
"Захватчики привыкли действовать по «донецкому сценарию", - констатирует Федоров.
По его словам, суть его в двух вещах: или пугать жителей "злыми Вооруженными Силами Украины", чтобы люди не ждали возвращения Украины или хуже - устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ.
Как сообщалось, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.
Напомним, в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.
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