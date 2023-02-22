Украинские военные ликвидировали два склада топлива россиян в Мариуполе, - советник мэра

Фото: Украинские военные ликвидировали два склада топлива россиян в Мариуполе (Getty Images)

Вооруженные силы Украины атаковали позиции врага в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) и уничтожили два склада топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .