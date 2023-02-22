Украинцам впервые показали видео с установкой IRIS-T, эффективно сбивающей вражеские цели

Германия предоставила украинским военным самое современное ПВО IRIS-Т. Данная установка за время своей работы помогла ликвидировать 100 процентов враждебных целей, однако видеосистемы показали только сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дмитрия Комарова.

В своем видео журналист опубликовал фрагмент интервью с командующим воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом, героем Украины Николаем Николаевичем Олещуком.

Тот рассказал, что за все время нахождения в Украине с помощью IRIS-Т была выпущена 51 ракета. Все они попали во враждебную цель.

Напомним, что IRIS-T был доставлен в Украину еще в 2022 году. Однако первые фото системы украинцы смогли увидеть только в январе 2023 года.

Данная ПВО является самой современной системой противовоздушной обороны и была выработана в Германии. Его разработка была завершена в 2014 году.