Украинцам впервые показали видео с установкой IRIS-T, эффективно сбивающей вражеские цели
Германия предоставила украинским военным самое современное ПВО IRIS-Т. Данная установка за время своей работы помогла ликвидировать 100 процентов враждебных целей, однако видеосистемы показали только сейчас.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дмитрия Комарова.
В своем видео журналист опубликовал фрагмент интервью с командующим воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом, героем Украины Николаем Николаевичем Олещуком.
Тот рассказал, что за все время нахождения в Украине с помощью IRIS-Т была выпущена 51 ракета. Все они попали во враждебную цель.
Напомним, что IRIS-T был доставлен в Украину еще в 2022 году. Однако первые фото системы украинцы смогли увидеть только в январе 2023 года.
Данная ПВО является самой современной системой противовоздушной обороны и была выработана в Германии. Его разработка была завершена в 2014 году.
Отметим, на 27 ноября Украине передали одну систему IRIS-T. Ее разместили на южном направлении.
При этом президент Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что Украине необходимо больше установок IRIS-T.
Напомним, еще 24 октября Шольц обещал, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.
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