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Украинцам впервые показали видео с установкой IRIS-T, эффективно сбивающей вражеские цели

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 17:19
Украинцам впервые показали видео с установкой IRIS-T, эффективно сбивающей вражеские цели Фото: Германия предоставила украинским военным самое современное ПВО IRIS-Т (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Германия предоставила украинским военным самое современное ПВО IRIS-Т. Данная установка за время своей работы помогла ликвидировать 100 процентов враждебных целей, однако видеосистемы показали только сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дмитрия Комарова.

В своем видео журналист опубликовал фрагмент интервью с командующим воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом, героем Украины Николаем Николаевичем Олещуком.

Тот рассказал, что за все время нахождения в Украине с помощью IRIS-Т была выпущена 51 ракета. Все они попали во враждебную цель.

Напомним, что IRIS-T был доставлен в Украину еще в 2022 году. Однако первые фото системы украинцы смогли увидеть только в январе 2023 года.

Данная ПВО является самой современной системой противовоздушной обороны и была выработана в Германии. Его разработка была завершена в 2014 году.

Отметим, на 27 ноября Украине передали одну систему IRIS-T. Ее разместили на южном направлении.

При этом президент Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что Украине необходимо больше установок IRIS-T.

Напомним, еще 24 октября Шольц обещал, что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.

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