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Власти Белгородской области сообщают об "атаке": якобы есть "прилеты"

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Белгородская область, Среда 22 февраля 2023 12:21
Власти Белгородской области сообщают об "атаке": якобы есть "прилеты" Фото: власти Белгородской области сообщают об "обстреле" города Шебекино (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ сообщают об "обстреле". Как утверждают власти, "прилеты" зафиксированы в городе Шебекино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору - в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады", - написал Гладков.

Власти Белгородской области сообщают об &quot;атаке&quot;: якобы есть &quot;прилеты&quot;

Фото: якобы последствия "обстрела" Шебикино 22 февраля (t.me/vvgladkov)

Обновлено 12:25.

Гладков также сообщил об "ударе" по торговому центру в Шебекино. В здании вспыхнул пожар, один человек получил ранения.

Власти Белгородской области сообщают об &quot;атаке&quot;: якобы есть &quot;прилеты&quot;

Фото: пожар в ТЦ в Шебекино (t.me/vvgladkov)

Напомним, сегодня с самого утра в российских городах с самого утра по радио предупреждали об "угрозе ракетного удара". Позже в МЧС РФ заявили, что воздушная тревога из-за "хакерской атаки в некоторых регионах РФ".

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