Власти Белгородской области сообщают об "атаке": якобы есть "прилеты"

В Белгородской области РФ сообщают об "обстреле". Как утверждают власти, "прилеты" зафиксированы в городе Шебекино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Гладков также сообщил об "ударе" по торговому центру в Шебекино. В здании вспыхнул пожар, один человек получил ранения.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору - в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады", - написал Гладков.

Напомним, сегодня с самого утра в российских городах с самого утра по радио предупреждали об "угрозе ракетного удара". Позже в МЧС РФ заявили, что воздушная тревога из-за "хакерской атаки в некоторых регионах РФ".

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