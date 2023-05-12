Британия передала Украине ракеты Storm Shadow и обыски в Киевсовете: новости за 11 мая

Вчера стало известно, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow. А также следователи Государственного бюро расследований 11 мая пришли с обысками в здание Киевского городского совета.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 11 мая, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Британия передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow для контрнаступления

Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск.

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности со скрытыми возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км это чуть меньше дальности американских армейских тактических ракетных систем класса "земля-земля" или ATACMS, о которых Украина давно просила.

Как отмечается, критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты предоставлены бесплатно.

Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ, - читайте в материале РБК-Украина.

ДБР пришло с обысками в Киевсовет

Следователи Государственного бюро расследований 11 мая пришли с обысками в здание Киевского городского совета.

"В здании Киевского городского совета Территориальное управление ДБР проводит обыск. Определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КМВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета", - объяснил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.

Он отметил, что ранее все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям беспрепятственно. Другие данные, в том числе записи с видеокамер, для осмотра определением суда не предусмотрены.

Городские власти уверяют, что будут способствовать обыскам и следственным действиям.

В ДБР пока не давали официальных комментариев по поводу следственных действий в Киевсовете.

Россия угрожает прекратить существование "зернового соглашения" и выдвинула ультиматум

Россия требует выполнить ее условия для продления "зернового соглашения". Иначе страна-агрессор прекратит существование договоренностей.

По словам замглавы МИД России Сергея Вершинина, Россия выступает против расширения или продления "зернового соглашения" и сейчас "очень внимательно наблюдает за исправлением недостатков договоренностей".

Чиновник страны-агрессора отметил, что если не будет гарантий для России, в том числе по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Ведь инициатива, которая приносит выгоду только одной из сторон, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, конечно, прежде всего защищаем национальные интересы России", - добавил Вершинин.

Польша уже передала Украине 14 истребителей МиГ-29

Правительство Польши уже передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

"Из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша отправила аж 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении постоянного представительства Польши в ЕС.

ЮАР поставляла боеприпасы и оружие армии России, - посол США

Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Россию с помощью корабля, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении посла США в ЮАР Рубена Бригете.

По его словам, США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. В Вашингтоне уверены, что представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в РФ.

Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. Он добавил, что вооружение россиян является серьезной проблемой и США не считают, что этот вопрос закрыт.

О том, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, Бригетти сказал, что готов поставить на это свою жизнь.

В свою очередь правительство Южно-Африканской Республики изучает сообщения о том, что страна поставляла оружие России.

Кроме того, власти ЮАР обвинили посла США Рубена Бригетти в подрыве отношений между странами.

Британия уже доставила в Украину все обещанные танки Challenger 2, - Уоллес

Великобритания завершила передачу Украине всех обещанных танков Challenger 2 в рамках военной помощи.

"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну... они все находятся в стране. На них провели обучение как здесь (в Британии, - ред.), так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их ", - рассказал глава британского Минобороны.

Украина получила оружие для контрнаступления более чем на 30 млрд долларов, - Bloomberg

Украина во время предстоящего контрнаступления будет использовать вооружение более чем на 30 млрд долларов. Это больше, чем тратит на оружие за год любая страна-член НАТО, кроме США. Одна пока неизвестно, будет ли этого достаточно.

Для того чтобы добиться успеха, Украине нужно будет провести сложную так называемую общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Отмечается, что немногие военные в мире имеют необходимую подготовку для этого.

Это означает координацию пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое Украина получила с декабря.

При этом украинские командиры умаляли ожидания и неоднократно призывали увеличить количество вооружений, включая ПВО и ракеты большой дальности.

Военные аналитики считают, что успех ВСУ будет зависеть от факторов, которые выходят за рамки вооружения и включают обучение, разведданные и умение противостоять российской авиации, превосходящей украинскую.

ЕС подготовит миллион снарядов и более 1000 ракет для Украины, - Боррель

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 млн снарядов 155 мм. Также еще более тысячи ракет.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составляет 16 млрд евро.

"Первый транш составил 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Итого страны и организации ЕС оказали помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец", - заявил Боррель.