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Враг в панике. На юге оккупанты распыляют усилия на несколько направлений, - Гуменюк

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Украина, Четверг 11 мая 2023 19:20
Враг в панике. На юге оккупанты распыляют усилия на несколько направлений, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты находятся в панике перед контрнаступлением ВСУ и, не понимая, откуда ждать основного удара, распыляют усилия на несколько направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", - сказала Гуменюк.

По ее словам, на Херсонском направлении ситуация достаточно напряженная, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов, хотя и испытывают оттеснения со стороны Сил обороны, а также "стараются занимать позиции очень осторожно, потому что чувствуют себя беспокойно в этой полосе, над которой мы работаем".

"Очень плотно проводят минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для Сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейшую сушу. Таким образом они (оккупанты, - ред.) пытаются защититься", - рассказала спикер.

Она подчеркнула, что "эвакуация" захватчиками мирного населения на этих направлениях является "подтверждением, что они пытаются обустроить тот же рубеж обороны, на который имеют определенные надежды".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские войска уже сменили тактику и думают об обороне оккупированных территорий. Украинские силы хотят перехватить инициативу, которая уже свидетельствует о другой волне войны.

По данным британской разведки, российские военные продолжают проявлять активность в Донецкой области. Оккупанты пытаются продвинуться на четырех направлениях, но украинские бойцы сдерживают их.

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