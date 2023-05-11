Враг в панике. На юге оккупанты распыляют усилия на несколько направлений, - Гуменюк

Российские оккупанты находятся в панике перед контрнаступлением ВСУ и, не понимая, откуда ждать основного удара, распыляют усилия на несколько направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", - сказала Гуменюк.

По ее словам, на Херсонском направлении ситуация достаточно напряженная, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов, хотя и испытывают оттеснения со стороны Сил обороны, а также "стараются занимать позиции очень осторожно, потому что чувствуют себя беспокойно в этой полосе, над которой мы работаем".

"Очень плотно проводят минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для Сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейшую сушу. Таким образом они (оккупанты, - ред.) пытаются защититься", - рассказала спикер.

Она подчеркнула, что "эвакуация" захватчиками мирного населения на этих направлениях является "подтверждением, что они пытаются обустроить тот же рубеж обороны, на который имеют определенные надежды".