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Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

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Четверг 11 мая 2023 18:11
Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 Фото: Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 (armyinform)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представительства Польши в ЕС в Twitter.

"Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.

МиГ-29

Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов прошлого столетия. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Польша имеет минимум 22 истребителя МиГ-29 в составе своих Воздушных сил.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передала Украине 10 единиц МиГ-29.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Кроме того, в апреле Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

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