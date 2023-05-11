ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент ЮАР ответил на обвинения в военной помощи России

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 18:02
Президент ЮАР ответил на обвинения в военной помощи России Фото: Сирил Рамафос, президент ЮАР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Южно-Африканской Республики изучает сообщения о том, что страна поставляла оружие России.

Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом", - заявил Рамафоса.

Отметим, что, по словам посла США в Южной Африке Рубена Бригетти, в прошлом году в декабре ЮАР поставила в Россию боеприпасы вместе с оружием с помощью корабля, который пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Как отметил посол, Штаты зафиксировали стоянку в период с 6 по 8 декабря 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи