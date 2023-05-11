Президент ЮАР ответил на обвинения в военной помощи России

Правительство Южно-Африканской Республики изучает сообщения о том, что страна поставляла оружие России.

Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом", - заявил Рамафоса.

Отметим, что, по словам посла США в Южной Африке Рубена Бригетти, в прошлом году в декабре ЮАР поставила в Россию боеприпасы вместе с оружием с помощью корабля, который пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Как отметил посол, Штаты зафиксировали стоянку в период с 6 по 8 декабря 2022 года.