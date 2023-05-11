ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЮАР поставляла боеприпасы и оружие армии России, - посол США

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 17:31
ЮАР поставляла боеприпасы и оружие армии России, - посол США Фото: посол США в ЮАР Рубен Бригетти (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Россию с помощью корабля, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в ЮАР Рубена Бригетти, которое приводит News24.

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении.

По его словам, США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года. В Вашингтоне уверены, что представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в РФ.

Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу. Он добавил, что вооружение россиян является серьезной проблемой и США не считают, что этот вопрос закрыт.

О том, насколько точны данные разведки США о том, что ЮАР поставляла боеприпасы в Россию, Бригетти сказал, что готов поставить на это свою жизнь.

Корабль Lady R вошел в военно-морскую базу в декабре вызвало спекуляции и опасения. Тогда Бригетти сказал, что он официально написал министру обороны Танди Модизе.

Он добавил, что другие опасения, поднятые американскими официальными лицами перед делегациями ЮАР, включали участие страны в военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии.

Как сообщалось, Южная Африка попросила Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, а поучаствовать через Zoom.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи