ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Маляр о нехватке боеприпасов в РФ возле Бахмута: враг просто вводит нас в заблуждение

Новина українською →
Украина, Четверг 11 мая 2023 20:41
Маляр о нехватке боеприпасов в РФ возле Бахмута: враг просто вводит нас в заблуждение Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация, распространяя информацию о недостатке вооружения на фронте, пытается ввести в заблуждение украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

"Любая информация военного характера во время войны - это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях", - заявила она.

Маляр напомнила, что враг может общаться между собой по телефонам, а не из-за обнародования видео и аудио обращений в соцсетях.

"Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось", - написала она.

Напомним, что украинские военные заставили российских окупантов отступить на дистанцию до двух километров на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

В результате боевых действий Бахмут стал почти непригодным для жизни из-за значительных разрушений. Гражданских, решивших остаться в городе, трудно эвакуировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи