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Украина получила оружие для контрнаступления более чем на 30 млрд долларов, - Bloomberg

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 13:38
Украина получила оружие для контрнаступления более чем на 30 млрд долларов, - Bloomberg Фото: Украина получила оружие для контрнаступления более чем на 30 млрд долларов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина во время предстоящего контрнаступления будет использовать вооружение более чем на 30 млрд долларов. Это больше, чем тратит на оружие за год любая страна-член НАТО, кроме США. Одна пока неизвестно, будет ли этого достаточно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Для того чтобы добиться успеха, Украине нужно будет провести сложную так называемую общевойсковую операцию без преимущества в воздухе. Отмечается, что немногие военные в мире имеют необходимую подготовку для этого.

Это означает координацию пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое Украина получила с декабря.

При этом украинские командиры преуменьшали ожидания и неоднократно призывали увеличить количество вооружений, включая ПВО и ракеты большой дальности.

Военные аналитики считают, что успех ВСУ будет зависеть от факторов, которые выходят за рамки вооружения и включают обучение, разведданные и умение противостоять российской авиации, которая превосходит украинскую.

Также отмечается, что если Украине удастся достичь лишь незначительных достижений, это может привести к очередному тупику и усилению давления на Киев для того, чтобы он отказался от возвращения захваченной территории в рамках соглашения о прекращении огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно немного больше времени для начала контрнаступления, ведь военные еще нуждаются в обещанной партнерами помощи.

Тем временем ЕС подготовит миллион снарядов и более тысячи ракет для Украины.

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