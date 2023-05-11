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Уничтожили роту россиян и десяток вооружения: Тарнавский об успехах ВСУ на Таврическом направлении

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Четверг 11 мая 2023 11:55
Уничтожили роту россиян и десяток вооружения: Тарнавский об успехах ВСУ на Таврическом направлении Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили роту россиян и десяток вооружения на Таврическом направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за сутки на Таврическом направлении уничтожили больше роты российских оккупантов и 10 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 730 огневых задач в течение суток. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, которые обнаружили ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 10 единиц вооружения и военной техники противника", - написал Тарнавский.

Так, украинские военные поразили два вражеских танка, один БТР, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", дрон "Ланцет-3", ЗРК "Тор-М2" и автомобильную технику. Также они уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 610 россиян и уничтожили 14 артсистем и 12 ББМ.

РБК-Украина также сообщало, что спецназовцы ударными БПЛА ликвидировали технику и вооружение россиян.

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