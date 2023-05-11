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Россия угрожает прекратить существование "зерновой сделки" и выдвинула ультиматум

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Четверг 11 мая 2023 17:53
Россия угрожает прекратить существование "зерновой сделки" и выдвинула ультиматум Фото: Россия угрожает прекратить существование "зерновой сделки" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия требует выполнить ее условия для продления "зерновой сделки". В ином случае страна-агрессор прекратит существование договоренностей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, Россия выступает против расширения или продления "зерновой сделки" и сейчас "очень внимательно наблюдает за исправлением недочетов договоренностей".

Чиновник страны-агрессора отметил, что если не будет гарантий для России, в том числе по экспорту аммиака, то инициатива "прекращает свое существование".

"Потому что приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России", - добавил Вершинин.

Напомним, ранее украинские чиновники заявляли об угрозе срыва "зерновой сделки", поскольку Россия блокировала инспекции судов, которые вывозят из Украины зерно.

Также мы писали, что в Турции сегодня, 11 мая, проходили переговоры по продлению "зерновой сделки". Анкара заявила о прогрессе в обсуждениях.

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