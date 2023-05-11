ГБР пришло с обысками в Киевсовет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевсовет.

"В здании Киевского городского совета Территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета", - объяснил секретарь горсовета Владимир Бондаренко.

Он отметил, что ранее все документы, которые есть в постановлении на обыск, уже предоставлялись следователям беспрепятственно. Другие данные, в том числе записи с видеокамер, для осмотра постановлением суда не предусмотрены.

Городские власти уверяют, что будут оказывать содействие обыскам и следственным действиям.

В ГБР пока не давали официальных комментариев по поводу следственных действий в Киевсовете.

Напомним, 4 мая мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу Одесского "Краяна".

Позже стало известно, что за него внесли залог в размере более 13 млн гривен.

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