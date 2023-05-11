Британская разведка обновила карту боев в Украине: что происходит на фронтах

Российские военные продолжают проявлять активность в Донецкой области. Оккупанты пытаются продвинуться на четырех направлениях, но украинские бойцы сдерживают их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter .

Захватчики концентрируют свои силы на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, совершая там атаки. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Между тем, российские военные пытаются улучшить тактические позиции на Купянском направлении. Они также совершают наземные удары у самого Купянска и Кременной.

При этом в Херсонской и Запорожской областях существенных изменений нет. Продвижений врага не фиксируют, но они продолжают наносить авиаудары по украинским позициям.