В ГУР раскрыли планы оккупантов в войне до выборов в России

Украинские военные готовятся к разным сценариям на фронте до президентских выборов в России. Враг будет занимать активную позицию на поле боя, не оставляя поисков мнимых "побед" и использовать роспропаганду, в частности, ИПСО в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Ситуация на фронте

Что касается поля боя, то, по его мнению, враг продолжит отдельные операции наступления на отдельных участках фронта.

"Мы видим на украинском востоке обострения, которые продолжаются и активное действие украинских сил безопасности и обороны. Здесь собственно и военно-политическое руководство информировано и готовится к разным сценариям", - рассказал он.

Юсов еще раз подчеркнул, что украинские силы безопасности и обороны готовятся к разным сценариям, в том числе на Купянском направлении, хотя "больше, чем сообщалось, мы сообщать не будем".

Тактика врага

Комментируя возможные действия оккупантов, представитель ГУР отметил, что они будут носить комбинированный характер.

"Если мы говорим о постоянной угрозе с воздуха, тех же ракетных ударах и БПЛА, то это также элементы реакции на отсутствие успехов на поле боя. Поэтому вместе с пропагандой враг будет до марта пытаться максимально активную позицию занимать", - констатировал он.

Действия пропаганды РФ: ИПСО и поиск "побед"

По словам Юсова, если говорить о российской пропаганде, то ей реальность не очень значима.

"Если нет реальных достижений на поле боя, а их нет, то будут придуманы, мнимые, реализованы очередные ИПСО против Украины, объявлены несуществующие победы. Это то, что роспропаганда будет делать и уже делает готовясь к выборам Путина", - констатировал разведчик.

Что произошло на фронте за сутки

Украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

В частности, по данным Института изучения войны, предварительно ВСУ успешно контратаковали близ Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.