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Сунак приехал в Украину подписать "историческое соглашение" с Зеленским

Украина, Пятница 12 января 2024 14:23
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Сунак приехал в Украину подписать "историческое соглашение" с Зеленским Фото: Владимир Зеленский и Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев 12 января, чтобы подписать "историческое соглашение" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Великобритания станет первой страной G7, которая пошла на такой шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на официальной странице премьер-министра Британии Риши Сунака в Twitter.

"Сегодня премьер-министр (Великобритании, Риши Сунак - ред.) и президент (Украины, - ред.) Владимир Зеленский подпишут историческое Соглашение о безопасности между Великобританией и Украиной, ясно давая понять, что мы всегда будем поддерживать защиту Украины и ее народа. Великобритания станет первой страной G7, сделавшей это", - говорится в заявлении.

Пакет помощи для Украины

Великобритания также объявила о крупнейшем пакете оборонной поддержки Украины с начала войны на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов.

"Это включает в себя производство тысяч военных дронов, что позволит продолжать защищать украинцев и давать отпор российским захватчикам", - уточняют в пресс-службе премьера.

Кроме того, Лондон дополнительно профинансирует "укрепление энергетической инфраструктуры Украины от дальнейших атак России", а также выделит дополнительные 18 млн фунтов стерлингов для доставки гуманитарной помощи на линию фронта в Украине.

"С самого начала этого конфликта британский народ поддерживал Украину. Эта поддержка не ослабнет", - констатируют в заявление.

Финансирование обучения английскому языку в Украине

В свою очередь, Украина будет продвигать английский язык в стране для стимулирования экономического роста и дипломатических связей.

"Великобритания поможет в этом, предоставив дополнительное финансирование и ресурсы для обучения английскому языку", - уточняют в пресс-службе.

Сунак в Киеве

Премьер-министр Британии Риши Сунак прибыл в Киев 12 января. Предварительно ожидалось, что он встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, объявит о новом пакете военной помощи и не только.

Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем, в частности, стало усиление украинской противовоздушной обороны.

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