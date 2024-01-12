Партизаны нашли новое доказательство, что РФ не оставила планы захвата Донецкой области

Российские оккупанты в Донецке активно занимаются разрешениями на добычу лития на Шевченковском месторождении в Донецкой области. Это очередное доказательство, что РФ не оставила планов захвата всего региона, потому что оно находится возле Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление .

"В Донецке на прошлой неделе представители "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Госкорпорации "Росатом") согласовали в так называемом "кабинете министров ДНР" разрешительные документы на добычу лития. Теперь на основании этих документов они подают заявку на получение соответствующей лицензии в Минприроды РФ", - рассказали партизаны, добавляя, что это происходит на фоне заявлений о якобы блокировке Украиной мирных переговоров.

Важный момент

Возможно, в этом факте не было бы ничего необычного, потому что россияне постоянно грабят оккупированные территории Украины, если бы не одно "но".

"Шевченковское месторождение лития находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области", - констатируют в "Мариуполь. Сопротивление", уточняя, что судя из этого никаких планов по остановке или окончанию войны у россиян нет.

Где находится месторождение

Шевченковское месторождение находится в нескольких километрах от Курахово в направлении Днепропетровской области.

Планы оккупантов на Донецкую область

Российские войска постоянно заявляют о желании полного захвата Донецкой области, каждый раз называя новые даты "икс". Например, в середине октября прошлого года начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказывал, что, российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Они рассчитывали выйти на административные границы региона до 31 декабря. Но, как видим, эти планы снова не сбылись.