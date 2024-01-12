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Буданов объяснил, что является препятствием для наступательных операций на фронте

Киев, Пятница 12 января 2024 10:54
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Буданов объяснил, что является препятствием для наступательных операций на фронте Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Препятствием для проведения наступательных операций как для Украины, так и для России является активное применение дронов. Также немаловажный фактор - минные поля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью для издания Le Monde и Буданова в Facebook.

По его мнению, интенсивное применение беспилотников по обе стороны обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций на фронте.

Также, как отмечает Буданов, еще один фактор - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

Руководитель ГУР Минобороны отметил, что решение этих проблем - это технические средства борьбы. Для беспилотников - это электронные средства противодействия, а для минных полей требуется специализированное оборудование.

Высадки украинских военных в Крыму Буданов прокомментировал так: "Некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки".

Ситуация на фронте

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке нашей страны. ВСУ удалось уволить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели - продвижение к Азовскому морю - не удалось достичь.

Сейчас украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых операций в 2024 году.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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