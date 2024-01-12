Во Франции сменили главу МИД
Во Франции сегодня, 11 января, обновили состав правительства Габриэля Аттала. Изменения затронули, в частности, министерство иностранных дел, которое теперь возглавил Стефан Сежурне вместо Катрин Колонны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и издание Le Figaro.
Глава европейской дипломатии поздравил новоназначенного французского министра, и выразил благодарность уже бывшей главе внешнедипломатического ведомства страны.
"Искренне поздравляю Стефана Сежурне с его назначением министром иностранных дел. Я с нетерпением жду совместной работы для сильного ЕС в мире. Горячее спасибо Катрин Колонне за наше богатое и ценное сотрудничество", - говорится в его заявлении.
Что известно о новом министре
38-летний Сежурне является генсекретарем партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение", также он был его советником во время президентской кампании.
В начале политической карьеры был членом Социалистической партии, где поддерживал Доминика Стросс-Кана. В 2019 году руководил кампанией по выборам в Европейский парламент, стал евродепутатом (в Европарламенте возглавлял группу Renew Europe).
Обновленный состав правительства Франции
Сегодня генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил состав Кабмина в правительстве Аттала, назначенного премьер-министром 9 января после отставки с этого поста Элизабет Борн. Большинство ключевых чиновников сохранили свои министерские портфели.
- Министр вооруженных сил - Себастьен Лекорню,
- Министр иностранных дел – Стефан Сежурне,
- Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета - Бруно Ле Мер,
- Министр внутренних дел – Жеральд Дарманен,
- Министр труда, здравоохранения и солидарности - Катрин Уотрен,
- Министр национального образования, молодежи, спорта и Олимпийских и Паралимпийских игр - Амели Удеа-Кастера,
- Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета – Марк Фено,
- Министр культуры - Рачида Дати,
- Министр юстиции – Эрик Дюпон-Моретти,
- Министр экологического перехода - Кристоф Бешу,
- Министр высшего образования и исследований - Сильви Ретайло,
- Министр-делегат по вопросам демократического обновления и представитель правительства - Приска Тевено,
- Министр-делегат, ответственный за отношения с парламентом - Мари Лебек,
- Министр по равенству между женщинами и мужчинами и борьбе с дискриминацией - Аврора Берже.
Смена премьера во Франции
Напомним, 8 января Элизабет Борн подала французскому президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке. До назначения нового правительства бывший премьер и его команда будут заниматься повседневными делами.
Уже на следующий день Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Аттала новым премьер-министром страны.
К слову, он стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.
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