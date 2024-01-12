ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

До вступления в НАТО. Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Пятница 12 января 2024 15:52
UA EN RU
До вступления в НАТО. Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности Фото: Риши Сунак и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сегодня, 12 января, подписала с Британией соглашение в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и The Guardian.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

О чем идет речь

Ранее на Даунинг-стрит анонсировали, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, которая заключила окончательное соглашение. Это соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией.

Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности формализует поддержку, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Сколько будет действовать соглашение

The Guardian пишет, что соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Ранее Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Визит Сунака в Киев

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.

Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.

Ожидается, что премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания
NEWS
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту