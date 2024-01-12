До вступления в НАТО. Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина сегодня, 12 января, подписала с Британией соглашение в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и The Guardian .

Отмечается, что президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

О чем идет речь

Ранее на Даунинг-стрит анонсировали, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, которая заключила окончательное соглашение. Это соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией.

Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности формализует поддержку, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

Сколько будет действовать соглашение

The Guardian пишет, что соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Ранее Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Визит Сунака в Киев

Напомним, сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев.

Он подчеркнул, что цель его визита - показать, что поддержка Украины не будет ослабевать. Также премьер заверил, что Британия будет вместе с украинцами столько, сколько потребуется.

Ожидается, что премьер в ходе своего визита анонсирует новый пакет военной помощи Украине.