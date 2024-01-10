США и Британия отбили самую масштабную атаку хуситов в Красном море

Военные Великобритании и США отразили самую масштабную атаку йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Это произошло в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Известно, что инцидент произошел вечером 9 января. Хуситы совершили атаку из контролируемых ими районов Йемена по международным судоходным путям.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США и Минобороны Британии, хуситы запустили 18 дронов-камикадзе иранского производства, а также две противокорабельные крылатые ракеты, а также одну противокорабельную баллистическую ракету. Все беспилотники и ракеты были сбиты британскими и американскими военными.

В уничтожении воздушных целей принимали участие британский эсминец Type 45 HMS Diamond, истребители F-18, базирующиеся на американском авианосце USS Dwight D. Eisenhower, три американских эсминца класса Arleigh Burke (USS Gravely (DDG 107), USS Laboon USS Mason (DDG 87)).

Министр обороны Британии Грант Шеппс назвал атаку эту атаку хуситов "самой масштабной". По его словам, никто не пострадал.

"Развернув ракеты и пушки Sea Viper, эсминец Diamond уничтожил несколько ударных беспилотников, направлявшихся к нему и коммерческое судно в этом районе, при этом Diamond или его экипаж не пострадали", - сказал он.

Отмечается, что атака произошла накануне запланированного на среду голосования в Совбезе ООН по осуждению и требованию немедленного прекращения нападений повстанцев на торговые и коммерческие суда в Красном море.

Атаки хуситов на суда в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции.

Известно, что недавно США сбили 24 ракет и беспилотников боевиков, запущенных с территории Йемена.