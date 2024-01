Применяли подлодку, били по радарам и ракетам: что известно об ударе по хуситам в Йемене

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в ходе специального совещания и одобрил нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море", - сообщили в парламенте.

Министр обороны Великобритании выложил видео, на котором видно вылет одного из четырех "Тайфунов" нанесших высокоточные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF