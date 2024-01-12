Применяли подлодку, били по радарам и ракетам: что известно об ударе по хуситам в Йемене

Вооруженные Силы Великобритании и США нанесли по хуситам удары при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Поддержали это решение правительства Дании, Германии, Новой Зеландии и Южной Кореи

При подготовке материала использовались источники: Sky News, страницы в социальной сети Twitter Министра обороны Великобритании Риши Сунака, ЦЕНТКОМа, телеканал CNN.

Последствия этой атаки - в материале РБК-Украина .

Подготовка удара

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море.

Премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в ходе специального совещания и одобрил нанесение авиаударов по позициям хуситов в Йемене.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит принимать меры для защиты свободы судоходства и защиты жизней на море", - сообщили в парламенте.

Министр обороны Великобритании выложил видео, на котором видно вылет одного из четырех "Тайфунов" нанесших высокоточные удары по двум военным объектам хуситов вместе с силами США.

Four @RoyalAirForce Typhoons have conducted precision strikes on two Houthi military targets alongside US forces.



The threat to innocent lives and global trade has become so great that this action was not only necessary, it was our duty to protect vessels & freedom of navigation pic.twitter.com/tbN7ncJYpF — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 12, 2024

Также подготовку к удару выложил и ЦЕНТКОМ США.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

Нанесение удара

Удары наносились сразу по нескольким городам с применением морского и авиационного вооружения.

Соединенные Штаты и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.

В сети появилось видео пожара после нанесения удара по хуситам.

Какие объекты попали под атаку

По информации телеканала CNN, под атаку попали

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;

аэродром города Аббс.

Международная реакция

Восемь стран, поддержавших решение Великобритании и США выпустили совместное заявление.

"Взрывы были осуществлены в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, в соответствии с Уставом ООН", - написано в заявлении.

Премьер Великобритании Риши Сунак отметил, что хуситы угрожали британским и другим судам и нарушали торговлю. Из-за этого выросла цена на сырьевые товары.

"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене. В последние месяцы они осуществили серию опасных и дестабилизирующих нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим международным судам, что вызвало серьезные нарушения жизненно важного торгового маршрута и привело к росту цен на сырьевые товары", - сказал Сунак.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары в Йемене были нанесены по ракетным объектам и радарам хуситов. Глава Пентагона руководил спецоперацией из больницы.

"Сегодняшние удары были нанесены по объектам, связанным с беспилотными летательными аппаратами хуситов, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами и средствами воздушного наблюдения", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Президент США Джо Байден сказал, что эти удары по хуситам - ответ на их беспрецедентные атаки на международные морские суда в Красном море, включая применение противокорабельных баллистических ракет.

"Эти атаки поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство, экипажи из более 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства", - сказал Байден.

Кто такие хуситы

Хуситы - это шиитская группировка, созданная в 90-х годах для борьбы с коррумпированным правительством Йемена. Они получили свое название от основателя Хусейна аль-Хуси.

Хуситы считают себя частью "оси сопротивления" Израилю, США и всему Западу, возглавляемой Ираном.