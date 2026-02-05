Блокировка Starlink бьет по штурмам россиян: что происходит на линии фронта

У российских оккупантов на фронте возникли большие проблемы со связью в войсках после того, как на территории Украины заблокировали неверифицированные терминалы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Собеседники в Генштабе подтвердили, что после блокировки Starlink у россиян огромные проблемы со связью между подразделениями, поскольку на "серые" терминалы было завязано много коммуникаций.

При этом после обвала российских Starlink существенно уменьшилось количество штурмов на линии боестолкновения. В целом по состоянию на 16:00 в сводке Генерального штаба было зафиксировано только 56 штурмов, тогда как обычно за аналогичный период любых прошлых суток штурмов россиян в 1,5 - 2 раза больше.

Похоже, что россияне просто не могут координировать действия, используя спутниковую связь. Поэтому сейчас оккупантам пришлось вернуться к "традиционным" методам управления войсками, в частности радиосвязи.

Что произошло с российскими Starlink

Утром 5 февраля стало известно, что в Украине проведена блокировка неверифицированных терминалов спутниковой связи Starlink. Терминалы, внесенные в "белый список", работают, в то время как все остальные терминалы были заблокированы.

Уже через несколько часов в Минобороны Украины сообщили, что из-за блокировки терминалов Starlink у россиян возникли серьезные проблемы. Впервые было заявлено о том, что количество штурмов значительно снизилось из-за потери оккупантами связи с подразделениями и общего хаоса в системе управления.

Россияне с 2023 года активно использовали на фронте "серые" терминалы Starlink. Такие терминалы были приобретены в обход санкций, "зарегистрированы" на фейковых пользователей и в реальности оказывались на фронте у россиян. Оккупанты выстроили на "серых" терминалах целую инфраструктуру связи и управления войсками на всех уровнях.

Более того, РФ создала немалые запасы "серых" терминалов, скупая их через подставные компании и фейковых лиц по всему миру. Сейчас же все российские Starlink выведены из строя, по крайней мере временно.