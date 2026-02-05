Блокировка Starlink бьет по штурмам россиян: что происходит на линии фронта
У российских оккупантов на фронте возникли большие проблемы со связью в войсках после того, как на территории Украины заблокировали неверифицированные терминалы Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Собеседники в Генштабе подтвердили, что после блокировки Starlink у россиян огромные проблемы со связью между подразделениями, поскольку на "серые" терминалы было завязано много коммуникаций.
При этом после обвала российских Starlink существенно уменьшилось количество штурмов на линии боестолкновения. В целом по состоянию на 16:00 в сводке Генерального штаба было зафиксировано только 56 штурмов, тогда как обычно за аналогичный период любых прошлых суток штурмов россиян в 1,5 - 2 раза больше.
Похоже, что россияне просто не могут координировать действия, используя спутниковую связь. Поэтому сейчас оккупантам пришлось вернуться к "традиционным" методам управления войсками, в частности радиосвязи.
Что произошло с российскими Starlink
Утром 5 февраля стало известно, что в Украине проведена блокировка неверифицированных терминалов спутниковой связи Starlink. Терминалы, внесенные в "белый список", работают, в то время как все остальные терминалы были заблокированы.
Уже через несколько часов в Минобороны Украины сообщили, что из-за блокировки терминалов Starlink у россиян возникли серьезные проблемы. Впервые было заявлено о том, что количество штурмов значительно снизилось из-за потери оккупантами связи с подразделениями и общего хаоса в системе управления.
Россияне с 2023 года активно использовали на фронте "серые" терминалы Starlink. Такие терминалы были приобретены в обход санкций, "зарегистрированы" на фейковых пользователей и в реальности оказывались на фронте у россиян. Оккупанты выстроили на "серых" терминалах целую инфраструктуру связи и управления войсками на всех уровнях.
Более того, РФ создала немалые запасы "серых" терминалов, скупая их через подставные компании и фейковых лиц по всему миру. Сейчас же все российские Starlink выведены из строя, по крайней мере временно.
Почему начали блокировать российские терминалы
Недавно российские оккупанты начали совершать теракты против гражданского населения в Украине, используя ударные беспилотники, оснащенные терминалами Starlink - чтобы обходить украинскую ПВО и управлять дронами "онлайн".
После того, как было подтверждено, что Россия использует Starlink на дронах для обхода ПВО, в частности россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2", Украина обратилась к основателю компании SpaceX и владельцу Starlink Илону Маску.
Маск оперативно отреагировал: для начала скорость носителей терминалов была ограничена до 75-90 километров в час. Это сделало невозможным использование Starlink для дронов. А позже стало известно, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist.
Как теперь будут работать Starlink в Украине
Как уже понятно, только устройства из "белого списка" отныне смогут работать в Украине. Сейчас из соображений безопасности терминалы будут работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.
Все, кто пройдет верификацию, смогут пользоваться сервисом без ограничений. В частности в Минобороны подчеркнули, что украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют. К украинцам даже обратился сам Маск и призвал верифицировать устройства.
