Россияне начали оснащать дроны "Молния-2" терминалами Starlink, - ISW

Среда 14 января 2026 11:16
Россияне начали оснащать дроны "Молния-2" терминалами Starlink, - ISW
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска недавно начали оснащать свои беспилотники "Молния-2" спутниковыми системами Starlink. Это значительно повысило их эффективность на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия продолжает наращивать производство и внедрение недорогих ударных беспилотников, которым удалось создать благоприятные условия для российских войск на поле боя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 января сообщил, что Россия вкладывает значительные инвестиции в производство дронов "Молния-2" и их модификаций, однако сообщения о том, что РФ потратила более 1 миллиарда долларов на производство более 900 000 таких беспилотников с января по август 2025 года, преувеличены как минимум вдвое.

Машовец отметил, что беспилотник "Молния-2" устойчив к помехам, которые создаю средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), иногда оснащен терминалами Starlink и имеет выгодное для оккупантов соотношение его стоимости и возможностей.

В ISW напомнили, что российский Центр перспективных беспилотных технологий Рубикон, который считается элитным среди подразделений российских беспилотных сил, начал использовать варианты "Молния-2" с терминалами Starlink в декабре 2025 года.

Вероятно, это увеличило дальность полета этого варианта беспилотника до более 230 километров по сравнению с 50 километрами, которые "Молния" могла преодолеть, используя связь мобильных сетей.

Аналитики подчеркивают, что Россия расширяет и масштабирует производство и адаптацию беспилотников для поддержки своей кампании воздушных ударов (battlefield air interdiction).

Эта кампания включает удары по важным логистическим целям в ближнем и оперативном тылу Сил обороны Украины, среди которых дороги, железные дороги и мосты.

Такие усилия направлены на то, чтобы облегчить дальнейшие наступательные операции России в последующие недели и месяцы и ослабить способность Украины поддерживать свои силы на передовой.

Поскольку технологические адаптации российских дронов способствовали этой цели и недавним российским достижениям, Россия, вероятно, будет продолжать сосредотачиваться на масштабировании производства недорогих беспилотников, которые доказали свою эффективность на поле боя, предостерегает ISW.

Напомним, в прошлом году мы сообщали, что обновленные "Шахеды", которые Россия использует для атак, становятся все сложнее для обнаружения и уничтожения. Дроны получили новые типы двигателей, более мощные боевые части и современные системы навигации.

