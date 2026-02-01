Starlink в Украине отключат: кто не попадет под ограничения

На территории Украины будут работать только авторизованные терминалы Starlink. Это будет следующим шагом в борьбе с использованием россиянами спутникового интернета на своих дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

Федоров отметил, что Украина совместно со Starlink уже осуществили первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами.

"Следующий шаг - внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам", - сообщил министр.

По его словам, уже в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены.

"Процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Подробные инструкции опубликуем в ближайшее время. Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - добавил Федоров.