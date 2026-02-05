Starlink россиян уже заблокированы: работают только терминалы из "белого списка", - Федоров

Starlink, внесенные в "белый список", работают, в то время как терминалы российских оккупантов уже заблокированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.

Он отметил, что верификация терминалов Starlink продолжается, и первая очередь, которая внесена в "белый список", уже работает.

"Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", - сказано в его заявлении.

Федоров отметил, что гражданским гражданам надо верифицировать свои Starlink через ЦПАУ. Министр добавил, что для юридических лиц скоро будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.