Starlink россиян уже заблокированы: работают только терминалы из "белого списка", - Федоров
Starlink, внесенные в "белый список", работают, в то время как терминалы российских оккупантов уже заблокированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Михаила Федорова.
Он отметил, что верификация терминалов Starlink продолжается, и первая очередь, которая внесена в "белый список", уже работает.
"Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", - сказано в его заявлении.
Федоров отметил, что гражданским гражданам надо верифицировать свои Starlink через ЦПАУ. Министр добавил, что для юридических лиц скоро будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что россияне все чаще применяют дроны со Starlink, пытаясь обойти украинскую систему ПВО. Уже вскоре в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist.
Инициативу будут реализовывать Минобороны во взаимодействии со SpaceX. Из соображений безопасности разрешенные терминалы будут работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.
В министерстве предупредили, что обычные пользователи Starlink в Украине и в дальнейшем смогут пользоваться сервисом без ограничений, но при условии прохождения верификации.
Впоследствии сообщалось, что украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, чтобы они продолжили работать после блокировки.
О том, как проверить свой терминал Starlink, чтобы его не заблокировали - читайте в материале РБК-Украина.