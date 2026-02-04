"Белые списки" для Starlink: как проверить свой терминал, чтобы его не заблокировали
В Украине будут работать только авторизованные терминалы Starlink. Чтобы оборудование попало в "белый список", нужно зарегистрировать его данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Читайте также: Маск вмешался: SpaceX начала блокировать Starlink на российских дронах
Как авторизовать Starlink, чтобы он работал в Украине
Перед подачей заявки нужно подготовить данные терминала:
- KIT-номер (на коробке, если сохранилась);
- UTID или Dish ID (в приложении или на корпусе);
- номер учетной записи пользователя Starlink (при наличии).
Для военных
Владельцы терминалов смогут зарегистрировать данные в приложении "Армия+" (функционал будет доступен позже), а ответственные за связь - внести информацию в систему DELTA.
Для бизнеса и госслужащих
С 3 февраля 2026 года необходимо подать заявку через портал "Дія". После подтверждения верификации терминалом можно будет пользоваться без ограничений.
Для гражданских граждан и ФОПов
Требуется:
- подготовить паспорт и РНОКПП;
- обратиться в ЦНАП;
- подать заявку администратору.
Если пользователь имеет несколько терминалов, их нужно взять с собой - это требование безопасности для предотвращения злоупотреблений. Процедура является бесплатной.
В Минобороны подчеркивают, что авторизация Starlink - это ключевой элемент защиты связи в Украине и еще один шаг для нейтрализации угроз со стороны РФ.
Зачем вводят "белый список" Starlink
Напомним, решение Кабмина об авторизации стало ответом на неправомерное использование российской стороной коммерческих терминалов Starlink для оснащения дронов. Такие БПЛА сложно обнаруживать и сбивать: они летают на низких высотах, устойчивы к РЭБ и могут управляться в режиме реального времени на больших расстояниях.
Введение "белого списка" должно:
- лишить врага технологического преимущества;
- повысить безопасность гражданских и военных объектов, в частности энергетической инфраструктуры;
- сохранить стабильную и безопасную связь для украинцев.
Инициативу будут реализовывать Минобороны во взаимодействии со SpaceX. Из соображений безопасности разрешенные терминалы будут работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.
В ведомстве отмечают: обычные пользователи Starlink в Украине и в дальнейшем смогут пользоваться сервисом без ограничений, но при условии прохождения верификации.