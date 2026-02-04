"Белые списки" для Starlink: как проверить свой терминал, чтобы его не заблокировали

В Украине будут работать только авторизованные терминалы Starlink. Чтобы оборудование попало в "белый список", нужно зарегистрировать его данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как авторизовать Starlink, чтобы он работал в Украине

Перед подачей заявки нужно подготовить данные терминала:

KIT-номер (на коробке, если сохранилась);

UTID или Dish ID (в приложении или на корпусе);

номер учетной записи пользователя Starlink (при наличии).

Для военных

Владельцы терминалов смогут зарегистрировать данные в приложении "Армия+" (функционал будет доступен позже), а ответственные за связь - внести информацию в систему DELTA.

Для бизнеса и госслужащих

С 3 февраля 2026 года необходимо подать заявку через портал "Дія". После подтверждения верификации терминалом можно будет пользоваться без ограничений.

Для гражданских граждан и ФОПов

Требуется:

подготовить паспорт и РНОКПП;

обратиться в ЦНАП;

подать заявку администратору.

Если пользователь имеет несколько терминалов, их нужно взять с собой - это требование безопасности для предотвращения злоупотреблений. Процедура является бесплатной.

В Минобороны подчеркивают, что авторизация Starlink - это ключевой элемент защиты связи в Украине и еще один шаг для нейтрализации угроз со стороны РФ.