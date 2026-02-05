Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть

Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Таким образом, из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Среди освобожденных есть военнослужащие с ранениями.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.

Уволенные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях.

Фото: Украина вернула из неволи 157 военных и гражданских (t.me/V_Zelenskiy_official)

Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой возвращается военнослужащий Национальной гвардии, порабощенный во время захвата ЧАЭС.

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российской неволе с 2022 года.

Особенностью сегодняшнего обмена есть то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению".

Возраст старейшего освобожденного сегодня защитника - 63 года.

Почему обмены между Украиной и РФ долго не проводились

Напомним, что президент Украины заявил, что обмен военнопленными с Россией может состояться уже в ближайшее время. Об этом он сообщил в среду, 4 февраля, после разговора с украинской делегацией по итогам первого дня второго раунда переговоров с США и РФ, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах.

В течение последних четырех месяцев обмены фактически не происходили. По крайней мере публично. По словам Зеленского, причиной тому было блокирование процесса со стороны России.

Еще в январе президент заявлял, что Москва оказывает давление на Киев, намеренно тормозя договоренности по возвращению украинских военнопленных.

Когда был последний масштабный обмен и кого вернули

Перед этим последний комбинированный обмен был проведен в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители:

Военно-Морских Сил;

Сухопутных войск;

Территориальной обороны;

Десантно-штурмовых войск;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы.

Среди освобожденных были не только солдаты и сержанты, но и офицеры.

Защитники участвовали в боях на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Кроме того, среди освобожденных были защитники Мариуполя, а также нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны Чернобыльской АЭС.