Главная » Новости » Война в Украине

Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть

Киев, Четверг 05 февраля 2026 15:02
Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными: кого удалось вернуть Фото: Украина и РФ провели первый за 4 месяца обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Мария Кучерявец

Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Умеров о новом обмене пленными: "Услышите результаты в ближайшее время".

Таким образом, из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Среди освобожденных есть военнослужащие с ранениями.

Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить офицеров.

Уволенные военнослужащие защищали страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском, киевском направлениях.

Фото: Украина вернула из неволи 157 военных и гражданских (t.me/V_Zelenskiy_official)

Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой возвращается военнослужащий Национальной гвардии, порабощенный во время захвата ЧАЭС.

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российской неволе с 2022 года.

Особенностью сегодняшнего обмена есть то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к "пожизненному заключению".

Возраст старейшего освобожденного сегодня защитника - 63 года.

Почему обмены между Украиной и РФ долго не проводились

Напомним, что президент Украины заявил, что обмен военнопленными с Россией может состояться уже в ближайшее время. Об этом он сообщил в среду, 4 февраля, после разговора с украинской делегацией по итогам первого дня второго раунда переговоров с США и РФ, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах.

В течение последних четырех месяцев обмены фактически не происходили. По крайней мере публично. По словам Зеленского, причиной тому было блокирование процесса со стороны России.

Еще в январе президент заявлял, что Москва оказывает давление на Киев, намеренно тормозя договоренности по возвращению украинских военнопленных.

Когда был последний масштабный обмен и кого вернули

Перед этим последний комбинированный обмен был проведен в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители:

  • Военно-Морских Сил;
  • Сухопутных войск;
  • Территориальной обороны;
  • Десантно-штурмовых войск;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы.

Среди освобожденных были не только солдаты и сержанты, но и офицеры.

Защитники участвовали в боях на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Кроме того, среди освобожденных были защитники Мариуполя, а также нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны Чернобыльской АЭС.

Мирные переговоры в Абу-Даби

Добавим, что 4 февраля 2026 года, в Абу-Даби завершился первый день второго раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - США - Россия. Переговоры продолжаются и сегодня в тех же форматах: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций.

Первый раунд состоялся 23-24 января. Тогда стороны достигли прогресса в военных вопросах, однако по территориям договоренностей не было. Второй раунд сначала планировали на 1 февраля, но его перенесли.

После первой встречи РФ согласилась на "энергетическое перемирие", но впоследствии сама его нарушила, нанеся удары по объектам теплоснабжения Киева и Харькова в пик морозов. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что работа украинской делегации будет скорректирована.

Зеленский сообщил, что Украина готова поддерживать деэскалационные инициативы США, но ожидает ответных шагов от Москвы. Самым сложным вопросом остается тема территорий.

