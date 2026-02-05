Блокування Starlink б'є по штурмах росіян: що відбувається на лінії фронту

У російських окупантів на фронті виникли великі проблеми зі зв'язком у військах після того, як на території України заблокували неверифіковані термінали Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в Генеральному штабі Збройних сил України.

Співрозмовники в Генштабі підтвердили, що після блокування Starlink у росіян величезні проблеми зі зв'язком між підрозділами, оскільки на "сірі" термінали було зав'язано багато комунікацій.

При цьому після обвалу російських Starlink істотно зменшилася кількість штурмів на лінії боєзіткнення. Загалом станом на 16:00 в зведенні Генерального штабу було зафіксовано тільки 56 штурмів, тоді як зазвичай за аналогічний період будь-якої минулої доби штурмів росіян в 1,5 - 2 рази більше.

Схоже, що росіяни просто не можуть координувати дії, використовуючи супутниковий зв'язок. Тому зараз окупантам довелося повернутися до "традиційних" методів керування військами, зокрема радіозв'язку.

Що сталося з російськими Starlink

Вранці 5 лютого стало відомо, що в Україні проведено блокування неверифікованих терміналів супутникового зв'язку Starlink. Термінали, внесені в "білий список", працюють, в той час як усі інші термінали були заблоковані.

Вже через кілька годин в Міноборони України повідомили, що через блокування терміналів Starlink у росіян виникли серйозні проблеми. Вперше було заявлено про те, що кількість штурмів значно знизилася через втрату окупантами зв'язку з підрозділами та загального хаосу в системі керування.

Росіяни з 2023 року активно використовували на фронті "сірі" термінали Starlink. Такі термінали були придбані в обхід санкцій, "зареєстровані" на фейкових користувачів та в реальності опинялися на фронті у росіян. Окупанти вибудували на "сірих" терміналах цілу інфраструктуру зв'язку та керування військами на всіх рівнях.

Щобільше, РФ створила чималі запаси "сірих" терміналів, скуповуючи їх через підставні компанії та фейкових осіб по всьому світу. Наразі ж усі російські Starlink виведено з ладу, принаймні тимчасово.