"Катастрофа у россиян". В Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink

У россиян на фронте из-за блокировки терминалов Starlink в последние дни возникли серьезные проблемы - затруднено управление войсками, частично остановлены штурмовые действия.

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", - заявил Бескрестнов. По его словам, в украинских войсках проблемы возникли только у тех подразделений, которые оперативно не подали списки на частные терминалы Starlink, но процесс регистрации продолжается.