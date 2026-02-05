ua en ru
"Катастрофа у россиян". В Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink

Четверг 05 февраля 2026 10:59
"Катастрофа у россиян". В Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink Фото: в Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У россиян на фронте из-за блокировки терминалов Starlink в последние дни возникли серьезные проблемы - затруднено управление войсками, частично остановлены штурмовые действия.

Об этом заявил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Читайте также: "Белые списки" для Starlink: как проверить свой терминал, чтобы его не заблокировали

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", - заявил Бескрестнов.

По его словам, в украинских войсках проблемы возникли только у тех подразделений, которые оперативно не подали списки на частные терминалы Starlink, но процесс регистрации продолжается.

Что предшествовало

Напомним, 23 января сообщалось, что российские войска все чаще применяют дроны со Starlink, пытаясь обойти украинскую систему противовоздушной обороны.

Уже вскоре в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist.

Инициативу будут реализовывать Минобороны во взаимодействии со SpaceX. Из соображений безопасности разрешенные терминалы будут работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.

Впоследствии сообщалось, что украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, чтобы они продолжили работать после блокировки.

О том, как проверить свой терминал Starlink, чтобы его не заблокировали - читайте в материале РБК-Украина.

Starlink SpaceX Илон Маск ВСУ Вторжение России в Украину
