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Аргентина передала Украине два вертолета, - FT

Аргентина, Пятница 01 марта 2024 20:11
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Аргентина передала Украине два вертолета, - FT Фото: Аргентина передала Украине вертолеты (flickr.com/photos/marc_schieferdecker)
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей передал Вооруженным силам Украины два вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Милей предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Financial Times не сообщает, какие именно вертолеты передадут Украине, но напомним, что в конце прошлого года была информация, что Аргентина намеревалась передать Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые ранее были приобретены в России.

Что известно о Ми-171Е

Многоцелевой вертолет Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Он получил модернизированную силовую установку и несущий винт из углеродных материалов. Несущий композитный винт позволил несколько повысить летные характеристики вертолета, благодаря композиционным материалам винт получился легче традиционного.

Сообщается, что Ми-171Е способен нести до пяти тонн в грузовой кабине или чуть больше пяти тонн на внешней подвеске. Дальность полета машины составляет 850 км.

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