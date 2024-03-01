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ВСУ разгромили элитную штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении (видео)

Донецкая область, Пятница 01 марта 2024 20:54
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ВСУ разгромили элитную штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении (видео) Архивное фото: ВСУ разгромили элитную штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении разгромили элитную группу российских штурмовиков и зафиксировали этот процесс на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

"Разгром элитной российской штурмовой группы 15 отдельной гвардейской бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав оккупантов и их технику на Авдеевском направлении.

Воины сообщили, что это произошло благодаря успешному попаданию роты ударных дронов во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом. 18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные деревни. 26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенного в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские войска имеют локальные успехи на Авдеевском направлении. Это связано с несколькими факторами, хотя ситуация на этом участке фронта остается динамичной.

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