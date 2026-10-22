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Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео

10:56 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Дарина Пшеничная
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео Фото: Retail Park в Киеве после атаки в ночь на 22 октября (РБК-Украина)
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В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный баллистический удар по Киеву. Последствия есть сразу в шести районах столицы, в частности, значительные разрушения пришлись на Оболонский р-н.

Корреспондент РБК-Украина побывала на месте происшествия и показывает, как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной.

Разрушен "Эпицентр", разбитый Retail Park

Наибольшие разрушения на Почайной получил гипермаркет "Эпицентр" - здание частично уничтожено огнем. На месте работают подразделения ГСЧС, ликвидация последствий и разбор завалов.

Также серьезно разбил соседний торговый комплекс Retail Park.

Как выглядят Retail Park, &quot;Эпицентр&quot; и &quot;Ашан&quot; на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Торговый комплекс Retail Park в Киеве разбит в результате ночных обстрелов (РБК-Украина)

В частности, полностью уничтожен магазин мебели и товаров для дома JYSK, который размещался внутри комплекса.

Как выглядят Retail Park, &quot;Эпицентр&quot; и &quot;Ашан&quot; на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Разрушен россиянами JYSK возле "Эпицентра" на Почайной в Киеве (РБК-Украина)

"Ашан" получил повреждения

Возле эпицентра взрыва оказался и гипермаркет "Ашан". У здания работают коммунальщики и работники магазина: они убирают выбитое стекло.

Как выглядят Retail Park, &quot;Эпицентр&quot; и &quot;Ашан&quot; на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
"Ашан" на Почайной в Киеве получил незначительные повреждения (РБК-Украина)

На площадке перед входом подвезли плиты ДСП, которыми оперативно забивают поврежденные оконные проемы и элементы фасада.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе Auchan подтвердили, что торговое заведение не испытало критических разрушений.

Как выглядят Retail Park, &quot;Эпицентр&quot; и &quot;Ашан&quot; на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
"Ашан" на Почайной в Киеве продолжает работать (РБК-Украина)

"Фасад и входная группа магазина Auchan Почайна получили незначительные повреждения", - уточнили изданию в пресс-службе сети.

Несмотря на ночные обстрелы и повреждения входной группы, магазин уже работает в штатном режиме и принимает покупателей.

Обстрел Киева

В ночь на 22 октября Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету в течение трех волн ударов. Повреждения также получили энергетические объекты, железнодорожная и инфраструктура метро, торговые центры и предприятия.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 9:30 утра погиб один человек, еще 24 пострадали, среди них - семеро детей.

Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.

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Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео
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