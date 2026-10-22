Как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной в Киеве после атаки: фото, видео

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный баллистический удар по Киеву. Последствия есть сразу в шести районах столицы, в частности, значительные разрушения пришлись на Оболонский р-н.

Корреспондент РБК-Украина побывала на месте происшествия и показывает, как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной.

Несмотря на ночные обстрелы и повреждения входной группы, магазин уже работает в штатном режиме и принимает покупателей.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе Auchan подтвердили, что торговое заведение не испытало критических разрушений.

На площадке перед входом подвезли плиты ДСП, которыми оперативно забивают поврежденные оконные проемы и элементы фасада.

Возле эпицентра взрыва оказался и гипермаркет "Ашан". У здания работают коммунальщики и работники магазина: они убирают выбитое стекло.

В частности, полностью уничтожен магазин мебели и товаров для дома JYSK , который размещался внутри комплекса.

Наибольшие разрушения на Почайной получил гипермаркет "Эпицентр" - здание частично уничтожено огнем. На месте работают подразделения ГСЧС, ликвидация последствий и разбор завалов.

Обстрел Киева

В ночь на 22 октября Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету в течение трех волн ударов. Повреждения также получили энергетические объекты, железнодорожная и инфраструктура метро, торговые центры и предприятия.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 9:30 утра погиб один человек, еще 24 пострадали, среди них - семеро детей.

Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.

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