Россия делает "мощный рывок" на Часов Яр. В ВСУ объяснили, чем это опасно

Российские оккупанты делают "мощный рывок" в направлении города Часов Яр Донецкой области. Это может открыть им плацдарм для наступления на Константиновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире "Радио Свобода".

"Они аккумулируют очень мощные свои силы и по состоянию на данный момент это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр... Доступ к Часовому Яру откроет врагу дорогу для продолжения их наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку", - сказал он.

Спикер добавил, что основная цель врага в Донецкой области - это Краматорско-Славянская агломерация. По его словам, оккупанты пытаются воспользоваться моментом и уже долгое время используют тактику "бежать туда, куда льется", то есть искать слабые места в обороне ВСУ.

Евлаш подчеркнул, что возле города Часов Яр возведено несколько кругов обороны, есть минные поля как противотанковые, так и противопехотные, а также насыпи и противотанковые валы.

"К обороне Часового Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку крупнейшим следующим населенным пунктом на этом направлении был Часов Яр", - добавил спикер.

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Ситуация на фронте

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россияне захватили Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны выбили врага из Орловки и Красногоровки на востоке Украины.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что оккупанты хотят захватить Часов Яр, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

По его словам, противник активно стягивает на Бахмутское направление резервы и тяжелую технику.