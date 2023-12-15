Аргентина передаст Украине вертолеты Ми-171Е, - СМИ
Аргентина намерена в ближайшее время передать Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые страна ранее приобрела в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pucara.
Вертолеты были приобретены Аргентиной в РФ для транспортных миссий и поисково-спасательных операций в Антарктике. При покупке также был подписан предварительный договор на приобретение еще трех вертолетов, но он так и не был реализован.
В Аргентине решили отказаться от эксплуатации вертолетов Ми-171Е из-за того, что они не смогли пройти очередную регламентную проверку – сначала из-за проблем со стороны России, а позже из-за введенных против с РФ санкций.
После того Соединенные Штаты предложили Аргентине передать эти вертолеты Украине, но прошлое правительство выступало против такого шага. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы стоимость вертолетов была вычтена в виде скидки из первых платежей за покупку Аргентиной самолетов F-16 у США.
Отмечается, что вертолеты оснащены дополнительными топливными баками и погрузочным краном для операций в Антарктиде и полетов на большие расстояния. Машины также оборудованы метеорологическим радаром и аварийными поплавками.
Что известно о Ми-171Е
Многоцелевой вертолет Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Он получил модернизированную силовую установку и несущий винт из углеродных материалов. Композитный несущий винт позволил несколько повысить летные характеристики вертолета, благодаря композиционным материалам винт получился легче традиционного.
Сообщается, что Ми-171Е способен нести до пяти тонн в грузовой кабине или чуть больше пяти тонн на внешней подвеске. Дальность полета машины составляет 850 километров.
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